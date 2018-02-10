وزارة الصحة تعلن عن خطة عاجلة لاستيراد الدواء والمعدات الطبية وفق شروط محددة .

طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال ) -أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني عن اعتماد ها لخطة عاجلة لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية العاجلة من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، من خلال لجنة الموازنة الاستيرادية للأدوية والمستلزمات والمعدات.

وطالبت الوزارة شركات المستلزمات والمعدات الطبية الراغبة في ذلك أن تقدم خلال أسبوع قائمة الأصناف والأسعار للجان المختصة بالمستشفيات والمراكز العامة، تمهيدا لإصدار رسائل توصيه لوزارة الصحة لإصدار موافقات استيرادية تورد لمخازن هذه الشركات بشرط إعطاء الأولوية والأسبقية للقطاع العام في الشراء من هذه المخازن.

وحددت الخطة شروطًا أهمها: توقيع تعهدات كتابية لأسبقية بيع هذه السلع للجهات المرشحة لهذه الشركات، وأن تكون الأسعار وفق سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي، وأن يكون هامش الربح وفق المقرر قانونا وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، وأن تعطى الأولوية حسب النشاط السابق لهذه الشركات وأيضاً لمن يتعهد بالبيع وفق فترة سماح للمخالصة المالية لحين اعتماد الترتيبات المالية وتوفر المخصصات اللازمة، بالإضافة للشروط الخاصة بتوريد الأدوية والمستلزمات والمعدات.



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