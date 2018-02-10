البعثة الاممية تطالب بفتح تحقيق فوري ونزيه في تفجير بنغازي وتقديم الجناة للعدالة .

طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال ) - دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بشدة التفجيرات الوحشية التي وقعت في الماجوري ⁧‫بنغازي‬⁩.

وأعربت البعثة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عن قلقها البالغ للتقارير التى تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين ، مشيرة الى أن الهجمات المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتمثل جرائم حرب.‬

وأكد بيان البعثة إن هذا العمل الإجرامي البشع ينبغي ألا يوفر مبررا للأعمال الانتقامية وطالبت بفتح تحقيقات فورية ونزيهة وتقديم الجناة للعدالة.





... ( وال )...