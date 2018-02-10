البعثة الاممية تطالب بفتح تحقيق فوري ونزيه في تفجير بنغازي وتقديم الجناة للعدالة .
السبت ، 10- 02- 2018 - 13:56:00
طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال ) - دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بشدة التفجيرات الوحشية التي وقعت في الماجوري بنغازي.
وأعربت البعثة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عن قلقها البالغ للتقارير التى تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين ، مشيرة الى أن الهجمات المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتمثل جرائم حرب.
وأكد بيان البعثة إن هذا العمل الإجرامي البشع ينبغي ألا يوفر مبررا للأعمال الانتقامية وطالبت بفتح تحقيقات فورية ونزيهة وتقديم الجناة للعدالة.
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