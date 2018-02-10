السراج يبحث احتياجات الهلال الاحمر الليبي .

طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال ) - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال استقباله اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس كل من رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي مبروك عبد النبي ومدير فرع طرابس يوسف بن يوسف احتياجات ومتطلبات الجمعية .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تحدث السراج عن الرعاية الصحية بشكل عام واهتمام حكومة الوفاق الوطني بتطويرها لتقدم خدمة وقائية وعلاجية بجودة عالية للمواطنين بمختلف مناطق ليبيا.

وأثني على الدور الحيوي الهام الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الليبي في إطار استراتيجية الدولة لإصلاح النظام الصحي.

واستمع السراج الى ما عرضه مدير جمعية الهلال الأحمر من برامج مستهدفة من بينها إنشاء مقر خاص للجمعية فرع طرابلس، وفتح مركز للسكر يتبع الجمعية كما تحدث مدير الجمعية عن ما تم من إجراءات بشأن المساعدات التي سبق وأن قدمها المجلس الرئاسي.

وطالب السراج بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزيرالدولة لشؤون النازحين والمهجرين فيما يخص علاقات التعاون مع المنظمات الدولية للإغاثة، مشيراً إلى أن ليبيا قدمت الكثير من المساعدات والدعم للمنظمات الإنسانية وهذا واجبها وتوجب على تلك المنظمات مراعاة الظروف الحالية لبلادنا بالنسبة لمسألة الاشتراكات وعملية جدولتها.



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