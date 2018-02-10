شركة الكهرباء : طرح الأحمال المتوقعة اليوم السبت تتراوح ما بين 4 إلى 5 ساعات.

طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال ) -أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بياناتها اليومية أن ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم السبت تتراوح ما بين 4 إلى 5 ساعات.

وقالت الشركة في بيانها اليومي أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ 5500 ميجاوات وأن الإستهلاك المتوقع للشبكة 6500 ميجاوات، مبينةً أن العجز المتوقع يقدر بـ 1000ميجاوات.

ويأتي هذا الطرح في الاحمال للتيار الكهربائي مجدداً عقب إستقرار الشبكة لعدة أيام خلال الفترة الماضية نتيجة استقرار درجات الحرارة .



... ( وال )...





