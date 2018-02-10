الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في هجمات بنغازي .

طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد للهجمات الإرهابية التي طالت مسجد سعد بن عبادة بين منطقة الماجوري ، وشارع سيدي عبد الجليل (البركة) وسط مدينة بنغازي أمس الجمعة ، والتي أدت إلى (وقوع قتيلين وعدد 62 جريح) بحسب إحصائيات مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي.

وجددت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه تأكيدها على ما يشكله الإرهاب من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ولحق الإنسان في الحياة، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة، وأهمية ملاحقة الإرهابيين وداعميهم وضمان منع إفلاتهم من العقاب.

وعبرت اللجنة في بيانها، عن احر التعازي والمواساة القلبية والتضامن الكامل مع أهالي وذوي الضحايا والجرحى والمصابين جراء هذا الهجوم الإرهابي الوحشي، مؤكدة على أن واقعة استهداف المدنيين ودور العبادة والمرافق والمنشآت المدنية تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بضرورة فتح تحقيقات شاملة في الهجمات الإرهابية التي طالت دور العبادة ببنغازي خلال هذا الشهر وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مجددة دعوتها إلى ضرورة العمل على إنهاء حالة الانقسام السياسي، والاجتماعي، والوطني، والإسراع في إنهاء الأزمة السياسية، وتوحيد المؤسسات الأمنية من أجل تكاثف جهود جميع الاطراف الليبية النابذه للإرهاب والتطرف، وجميع مكونات المجتمع الذي يشكل عاملاً جوهرياً في تحقيق الهدف المشترك للقضاء على خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية واجتثاثه من جذوره.



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