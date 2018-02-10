المجلس الرئاسى يدين تفجير بنغازي.

طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال )- أدان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق

الوطني بكل معاني الشجب وبأقصى العبارات جريمة التفجير بعبوات ناسفة التى استهدفت مسجد سعد بن عبادة بمنطقة الماجوري بمدينة بنغازي امس الجمعة وهو التفجير الثاني بالقرب من مسجد فى المدينة خلال شهر ويقدم المجلس أحر التعازي لعائلة المواطن البرئ الذى سقط نتيجة لهده الجريمة البشعة ويدعو الله ان يعجل بشفاء المصابين .

وقال المجلس الرئاسى فى صفحته، إن هذه الاعمال الإرهابية التى تكررت فى مدينة بنغازي تتنافى تماما مع تعاليم الدين الحنيف وتتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية ويدعو المجلس الرئاسى الى توحيد الصف والجهود لمواجهة الإرهاب وفلوله والعابثين بأمن واستقرار الوطن وتقديم الجناة للعدالة ،أن هذه الجرائم تتطلب استنفار كافة القوى الأمنية لمواجهتها .

وأعلن المجلس بان حكومة الوفاق الوطنى ستتكفل بعلاج جرحى هذا العمل الإرهابي داخل وخارج الوطن ،كما يؤكد على ان مثل هذه الجرائم لن تزيد الليبيين سوى الإصرار على محاربة الأرهاب بكل صوره وأشكاله فى كافة انحاء ليبيا .



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