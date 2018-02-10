رئيس المجلس الرئاسي يبحث توفير احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.



طرابلس 10 فراير 2018( وال )- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فايز السراج يوم الخميس بمقر المجلس بطرابلس، بالدكتور

محمد أبوزقيه مدير إدارة الاستثمار بصندوق التضامن الاجتماعي حيت جرى

مناقشة واقع الاستثمارات بالصندوق والعراقيل التي تواجه والسبل الكفيلة

بتجاوزها حتى يتسنى لصندوق التضامن الاجتماعي أداء رسالته على أكمل وجه.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات

الخاصة وتسهيل اندماجهم في المجتمع وتوفير احتياجاتهم الضرورية وخصوصاً

توفير المركبات الآلية الخاصة بهم لما لها من أهمية قصوى في تيسير

تنقلاتهم ،كما تم بحث الخطط والبرامج المستقبلية لإدارة الصندوق.

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