لجنة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالمجلس البلدي طبرق مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع جديدة بطبرق .





بنغازى 10 فبراير 2018 (وال ) - وقعت لجنة الاستثمار والتنمية

الاقتصادية بالمجلس البلدي طبرق يوم الخميس الماضى مذكرة تفاهم على

مجموعة من المشاريع الاستثمارية مع شركة أير دروم الأمريكية للتطوير

المكاني.

قال مسؤول الشؤون الإقليمية الأفريقية بالشركة حمد بوقمرة إن المذكرة

جاءت لتوطين مجموعة من المشاريع منها توسعة الميناء التجاري بالمدينة

وإنشاء مهبط للشحن الجوي بمطار المدينة.

ومن جهته أضاف رئيس لجنة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالمجلس البلدي

طبرق فرج ياسين أن المذكرة جاءت بدعم من هيأة الاستثمار والخصخصة وهي

ستكون داعمة للاقتصاد الوطني وإيجاد بدائل للنفط .

...( وال بنغازى)...