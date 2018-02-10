المجلس البلدي سبها يسلم تجهيزات وحدات السلامة إلى الدفاع المدني.





سبها 10 فبراير 2018م ( وال ) - أقيم بمحلة الجديد حفل تسليم وحدات

السلامة الوطنية لرجال الدفاع المدني بمحلة الجديد من قبل المجلس البلدي

ببلدية سبها.

وقال مساعد رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية سبها" إن هيئة السلامة الوطنية

هو حماية المواطن والحفاظ على ممتلكاتهم ،ونطلب من إخوتنا المواطنين أن

يلتفوا حول الهيئة ورجالها ويساندوها ويدعموها ومن اختصاصنا إنقاذ

الأرواح والحفاظ على الممتلكات الخاصة بالمواطن ونحن هدفنا الدفاع المدني

أو بمعنى أصح إخماد النار والحرائق من أجل المواطن والوطن .

.....(( وال سبها).,...