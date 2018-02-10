قطاع الصحة تبحث تعاقد إدارة الخدمات الصحية طبرق مع العناصر الطبية الوطنية.





بنغازى 10 فبراير 2018 (وال )- عقد بمقر إدارة الخدمات الصحيةبمدينة

طبرق اجتماعا موسعا ضم مدير إدارة الخدمات الصحية بقطاع الصحة عبد المنعم

سويكر ومدير مكتب العمل والتأهيل طبرق جاسم أرحيم،ومدير مكتب الخدمات

الطبية بالإدارة أحمد سليمان،ومدير مكتب العلاقات العامة بإدارة الخدمات

الصحية طبرق أحمد أزقيم .

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل في تنفيذ الكتاب الصادرعن قطاع

الصحة بشأن منح الإذن لإدارة الخدمات الصحية طبرق،بالتعاقد مع عدد من

العناصر الطبية الوطنية،وفق لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية

والطبية المساعدة بالمرافق الصحية،لسد العجز الذي تعاني منه المرافق

والمنشآت الطبية ببلدية طبرق وما جاورها وإعطاء الأولوية للعناصر

الوطنية،وتحسين جودة الخدمات الصحية،والنهوض بالرعاية الصحية الأولية..

....( وال بنغازى)....