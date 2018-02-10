اختتام ملتقى للاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين داخل المؤسسات في المرج.





بنغازى 10 فبراير 2018 (وال )- اختتم قطاع التربية والتعليم المرج

بمدرسة عائشة أم المؤمنين يوم الخميس الماضى ملتقى اجتماعي تحت شعار "يدا

بيد" بمشاركة الاخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين داخل المؤسسات

التعليمية .

ويهدف الملتقى الذي نضمه إشراف مكتب التوجيه التربوي بالقطاع،بمشاركة

40 مختصة في مجال الاخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين،لتطوير

الخدمة الاجتماعية والممارسة المهنية، وسُبل كسب المهارات التشخيصية

والعلاجية للمشاكل الاجتماعية التي تهدف الطلاب خاصة في الظروف الحرجة

التي تمر بها البلاد، ودعم الفرد والمجتمع .

وقالت المشرف على الملتقى الأستاذة عبير القديري إن الاختصاصي في ليبيا

قد يمتلك الجانب النظري،إلا أنه يجب عليه أن يُمارس المهارات الفنية

والتطبيقية، وهذا يتحقق ضمن برامج تأهيل وصقل مختصة تستهدف المختصين في

الشؤون الاجتماعية داخل المؤسسات ويجب أن تهتم الجهات الرسمية بدعم

المختصين،وتشجيعهم للعمل على رفع كفاءتهم .

من جانبها قالت إحدى المشاركات الاختصاصية فوزية نوح إن التحدي الأكبر

الذي يُصادف الاختصاصي والمرشد النفسي في ليبيا، ربما يكون في عدم تعاون

الأسرة الليبية أولا،التي لا تُعير أي اهتمام للمختصين في المؤسسات

الاجتماعية ونحن الآن في أمس الحاجة لبرامج توعية وأخرى تنموية، لزرع

ثقافة التعاون بين المختص والمستهدف وهو الطالب،مشيرة إلى أن هناك مشكلة

أخرى تصادفهم في عملهم وهي تتمثل في عدم تعاون بعد الإدارات بالمؤسسات مع

المختص أو الباحث الاجتماعي .

.....(وال بنغازى).....