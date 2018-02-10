''لقاء مجلس الإدارة والتنفيذي بنادى النصرالرياضى مع المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم واجراءات حازمة بحق المتقاعسين'' .





بنغازى 10 فبراير 2018م ( وال )-قال نائب رئيس مجلس الإدارة السيد "اسامة

بوزيد" إن اعضاء مجلس الإدارة إلتقوا مع الجهاز الفني للفريق الاول على

رأسهم المدرب "عبدالحفيظ اربيش" للحديث عن اخر المستجدات حول الفريق

الاول لكرة القدم.

وكشف بوزيد عن فحوى الإجتماع حيث قال انه تم التطرق الى جميع الامور

الفنية والادارية للفريق الاول ووضع الخطط القريبة والبعيدة لحلها،

وايضاً تم مناقشة اللائحة الخاصة بعقوبات الرياضيين وتم الاتفاق على

تنفيذ بنودها حسب تقرير الطاقم الفني وما صاحبه من تقاعس وهبوط في مستوى

اداء بعض اللاعبيين



وعلى هامش الإجتماع قال الللاعب الدولى السابق"فوزي العيساوي" ان على

جميع جماهير نادي النصر ان تتحلى بالصبر وتقف مع الفريق الاول صفاً

واحداً كما عودونا دائماً وعدم الإنجرار وراء الشعارات او الهتفات التي

تحبط من معنويات اللاعبيين والطاقم الفني وسيكون القادم افضل ان شاءلله

داعيا جماهير النصر لدعم فريقهم ومؤازرته في جميع مبارايتهم المقبلة.

يذكرأن الإجتماع حضره كلا من عضوي مجلس الإدارة "عزالدين الوكواك وعصام

الفيتوري" والمدير التنفيذي "عادل الاوجلي" و مدير الكورة بالنادي "خالد

حسين" و"فوزي العيساوي" .

....(وال بنغازى).....