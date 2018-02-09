المجلس الرئاسي يصدر عددا من القرارات منها منح علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجنوب .

طرابلس 9 فبراير 2018 (وال)- اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عددا من القرارات بشأن انشاء عدد من المعاهد والمراكز في عدد من المدن الليبية .

فقد اصدر المجلس القرار رقم 30 بانشاء مركز دراسات والابحاث الامازيغية بزواره .

كما اصدر القرار رقم 26 بانشاء معهد عال تقني يسمى المعهد العالي للمهن الشاملة ببرقن الشاطئ .

واصدر المجلس القرار رقم 16 بانشاء مركز بحوث اليئة البحرية والبرية .

والقرار رقم 5 بانشاء كلية للتقنية الهندسية بغريان .

واصدر القرار رقم 4 بانشاء مركز دراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا ببراك .

وفي قطاع الصحة اصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 43 بمنح علاوة للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمنطقة الجنوبية .

(وال)