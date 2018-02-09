السراج يجتمع مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء .

طرابلس 9 فبراير 2018 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء السيد عبدالرحمن الشكشاك، بحضور المستشار السياسي للرئيس عضو لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السيد طاهر السني،.

وأكد السراج على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق، وأن لا مجال للتراجع عن ما تم إقراره بالاجماع بين المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء بعد مفاوضات استمرت زهاء العامين.

وأضاف السراج بأن عودة أهالي تاورغاء تمثل بداية لعودة جميع الليبيين النازحين والمهجرين إلى مدنهم ومناطقهم وهي مؤشر بالغ الأهمية على بدء مرحلة التعافي وخروج البلاد من الأزمة الراهنة.

وقال "أن ما حدث من تجاوز لن يثنينا عن مواصلة الجهود لتنفيذ الاتفاق مشيرا إلى أن المعرقلين قلة لا يمثلون سوى أنفسهم داعيا الحكماء والأعيان إلى التدخل الايجابي لإنهاء الأزمة الطارئة سلميا، .

ودعا السيد الرئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق إلى الاستمرار في عملها كما أعطى تعليماته للوزارات المعنية لتقديم الدعم اللازم للنازحين على مشارف مدينة تاورغاء حتى تنتهي الأزمة الحالية.

(وال)