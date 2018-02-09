السراج يجتمع مع سفيرة الاتحاد الاوروبي بليبيا .

طرابلس 9 فبراير 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس،بيتنا موشايد سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا رفقة عدد من مسؤولي بعثة الاتحاد إلى ليبيا، .

وحضر الاجتماع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وبرامج التعاون المشترك والذي يشمل ملفات الهجرة غير الشرعية وبرامج تدريب خفر السواحل، كما تناول الاجتماع بإستفاضة البرامج المقترحة لإنعاش الاقتصاد والنشاطات التي تتعلق بذلك خلال عام 2018.

وعبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن سعادتها بالتواجد في طرابلس وأن زيارتها ستكون بشكل منتظم وفي فترات متقاربة وأكدت السيدة موشايد على الموقف الأوروبي الموحد لدعم الاستقرار في ليبيا، وتحدثت عن جدول أعمال الاجتماع المقرر عقده قبيل نهاية الشهر الحالي ويحضره ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إضافة لتمثيل رفيع المستوى من قبل الاتحاد الأوروبي.

من جانبه رحب السراج بموشايد والوفد المرافق لها داعياً لعودة سريعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للعمل بكافة قدراتها من داخل ليبيا، و أكد السيد الرئيس على أهمية الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ووضع برامج مشتركة لمساعدة ليبيا على اجتياز الأزمة الراهنة بملفاتها التي تشمل الأمن والهجرة غير الشرعية وإنعاش الاقتصاد.

وتطرق الاجتماع إلى الانتخابات التي تستعد البلاد لإجراءها، حيث أكدت المسؤولة الأوروبية على ضرورة أن تجرى بطريقة مثالية،.

وأتفق السراج مع هذا الطرح موضحا انه يجب أن تجرى العملية الانتخابية على قاعدة دستورية وقانونية سليمة، وتحدث عن ما تقدمه حكومة الوفاق من دعم تقني للمفوضية العليا للانتخابات داعيا الاتحاد الأوروبي أن يساهم بتقديم الدعم الفني وأن يبحث المتطلبات والتفاصيل مع المفوضية.

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