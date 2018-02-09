السراج يجتمع مع مدير ادارة الاستثمار بصندوق التضامن .





طرابلس 9 فبراير 2018(وال) -اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخميس بمقر المجلس بطرابلس، بالدكتور محمد أبوزقيه مدير إدارة الاستثمار بصندوق التضامن الاجتماعي .

حيت جرى مناقشة واقع الاستثمارات بالصندوق والعراقيل التي تواجه، والسبل الكفيلة بتجاوزها حتى يتسنى لصندوق التضامن الاجتماعي أداء رسالته على أكمل وجه، .

وتطرق الاجتماع الى أهمية الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل اندماجهم في المجتمع وتوفير احتياجاتهم الضرورية وخصوصاً توفير المركبات الآلية الخاصة بهم لما لها من أهمية قصوى في تيسير تنقلاتهم.

كما بحث الاجتماع الخطط والبرامج المستقبلية لإدارة الصندوق.

(وال)

