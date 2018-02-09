عميد بلدية سرت يتفقد مكتب السجل المدنى بعد استنئاف عمله بعد 38 يوما.





سرت 09 فبراير 2018(وال)- قام عميد بلدية سرت مختار المعدانى بجولة

تفقدية لمقر مكتب السجل المدنى بسرت الذى استأنف عملة بعد توقف دام

38 يوما نتيجة سرقة محتوياته من قبل خارجين عن القانون وان هذه السرقة

هي المرة الخامسة خلال ثلاثة سنوات .

والتقى عميد البلدية بعدد من المواطنيين الذين اشتكوا من الازدحام وعدم

الاسراع فى الاجراءات حيث اوضح عميد بلدية سرت ان المقر تعرض للسرقات

لمرات متعددة رغم قيام البلدية بتوفير الامكانيات لهم وشراء اجهزة حواسيب

للمنظومة الخاصة بالرقم الوطنى وشهائد الميلاد الالكترونية قبيل تلاثة

اشهر وتمت سرقتها.

وتعهد عميد البلدية بتوفير احتياجات مكتب السجل المدنى من اجل تقديم

الخدمة للمواطن والمواطنة، هذا وقام بجولة داخل اروقة السجل المدنى سرت

مطلعا على حجم العمل والمسؤولية الملقاة على عاثق موظفى السجل الذين

يعملون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء من اجل تقديم

الخدمات.

....(وال سرت)...