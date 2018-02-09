اختتام مسابقة المرحلة الأولى لخمسيات كرة القدم لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية بكعام.





الجمس 9 فبراير 2018 ( وال ) -اقيم بمدرسة عمر بن الخطاب بمحلة كعام

يوم الأربعاء بالخمس مسابقة المرحلة الأولى لخمسيات كرة القدم للطلاب ضمن

فعاليات النشاط المدرسي الذي يشرف عليه

وينظمه قسم النشاط المدرسي بمكتب الخدمات التعليمية سوق الخميس التابع

لشؤون التعليم الخمس.

واوضح مكتب النشاط المدرسى ان هذه المسابقة شاركت فيها ستة مدارس

إعدادية وستة مدارس

ابتدائية على مستوى محلة كعام حيث جمع اللقاء النهائي لمدارس الإعدادية

مدرستي محمد الشريف وأبوبكر الصديق وأنتهى بتفوق مدرسة محمد الشريف

بهدفين مقابل هدف أدار اللقاء الحكم عبد الباسط كريفة.

فيما جمع اللقاء النهائي للتعليم الابتدائى مدرستي محمد الشريف وعمر

بن الخطاب وانتهى اللقاء بتفوق مدرسة محمد الشريف بركلات الترجيح بهدفين

لصفر بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لهدف، هذا وأقيم بالمناسبة حفل

طلابي تم فيه توزيع القلائد والكؤوس على الفرق الفائزة، ووزعت شهادات

تقدير على الجهات والأفراد الذين ساهموا في انجاح هذا النشاط، .

وحضر الحفل عدد من المهتمين بهذا الشأن وعدد من المعلمين والطلاب وأولياء

الأمور ومسؤولى مكتب الخدمات التعليمية سوق الخميس، يشار إلى أن الفرق

المتحصلة على الترتيب الأول والثاني ستشارك في المرحلة الثانية من هذا

النشاط.

...( وال )...