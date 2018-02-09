الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 9 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعه وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

*ملخص عام.

تقلبات جوية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربى مصحوبة بإنخفاض في

درجات الحرارة وسقوط أمطار جيدة قد تكون غزيرة مع خلايا من السحب الرعدية

أحياناً وتساقط حبات البرد خاصة على المرتفعات الجبلية .



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

تتكاثر السحب من مساء اليوم وفرصة سقوط امطار جيدة قد تكون غزيرة تصحبها

زوابع رعدية وتساقط حبات البرد خاصة على المرتفعات الجبلية مما تسبب فى

جريان بعض الاودية المحلية والريــاح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة

السرعة تتحول تدريجياً من مساء اليوم الى جنوبية شرقية فجنوبية غربية يوم

الغد نشطة السرعة أحياناً وتكون يوم السبت شمالية غربية نشطة الى قوية

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15 -19) درجة مئوية

ولاتتجاوز (14)درجة على المرتفعات وتسجل انخفاض ملحوظ يوم السبت على اغلب

المناطق .



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاء جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية الى شمالية

شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية على

مناطق الخليج وبنغازى ويوم السبت تكون شمالية غربية فغربية نشطة السرعة

على اغلب المناطق مما تسبب فى اثارة الاثربة ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (15-19) درجة مئوية وتصل الى(26) درجة مئوية على جالو

والجغبوب وتسجل انخفاض ملحوظ يوم السبت على اغلب المناط



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على غدامس والحمادة وفرصة سقوط

أمطار جيدة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية وجريان بعض الاودية المحلية

والرياح متغيرة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول

مساء الغد الى غربية فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مما تسبب فى

اثارة الاثربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-23) درجة

مئوية ومابين (28-32)درجة على اقصى مناطق الجنوب وتسجل انخفاض ملحوظ يوم

السب



*الكفرة - تازربو - السرير.

ظهور سحب عالية على اغلب المناطق والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة

الى معتدلة السرعـة تتحول يوم الغد الى جنوبية فجنوبية شرقية معتدلة

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (31-28) درجة مئوية وتسجل

ارتفاع طفيف يوم الغد .

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