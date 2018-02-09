اعادة افتتاح عيادة الاسنان التعليمية بكلية الطب بجامعة سرت.





سرت 9 فبراير 2018م( وال )- تم يوم الخميس اعادة افتتاح عيادة الاسنان

التعليمية التابعة لكلية الطب بجامعة سرت ،بعد صيانتها من الاضرار التي

لحقت بها جراء الحرب علي تنظيم داعش الارهابي والتي اتخدها مقرا له بعد

سيطرته علي المدينة .

وحضر حفل الافتتاح مختار المعداني عميد بلدية سرت والدكتور احمد

المحجوب رئيس الجامعة والكاتب العام والمسجل العام ووكيل الجامعة للشؤون

العلمية بجامعة سرت وعددا من المواطنين بالمدينة ،حيث تجول الحاضرون

باقسام العيادة والتي جهزت باحدث الاجهزة والمعدات وذلك من اجل تقديم

خدماتها للمواطنين بالمدينة وظواحيها .

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