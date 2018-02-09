اعادة افتتاح عيادة الاسنان التعليمية بكلية الطب بجامعة سرت.الجمعة ، 09-02-2018 - 11:55:00



سرت 9 فبراير 2018م( وال )- تم يوم الخميس اعادة افتتاح عيادة الاسنان
التعليمية التابعة لكلية الطب بجامعة سرت ،بعد صيانتها من الاضرار التي
لحقت بها جراء الحرب علي تنظيم داعش الارهابي والتي اتخدها مقرا له بعد
سيطرته علي المدينة .
وحضر حفل الافتتاح مختار المعداني عميد بلدية سرت والدكتور احمد
المحجوب رئيس الجامعة والكاتب العام والمسجل العام ووكيل الجامعة للشؤون
العلمية بجامعة سرت وعددا من المواطنين بالمدينة ،حيث تجول الحاضرون
باقسام العيادة والتي جهزت باحدث الاجهزة والمعدات وذلك من اجل تقديم
خدماتها للمواطنين بالمدينة وظواحيها .
....(وال )....

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تصدر بيانا حول الاخبار غيرالمؤكدة عن توجه السفينة الموقوفة في اليونان الى ليبيا .
تراجع أسعار الغذاء العالمية 3.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا