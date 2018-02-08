تأجيل قرعة كرة اليد للمنطقة الأولى.





طرابلس 8 فبراير 2018 (وال)- أكد الاتحاد الليبي لكرة اليد أن قرعة فرق

أندية المجموعة الأولى (المنطقة الغربية) تأجلت للأسبوع المقبل، ومن

المحتمل أن تقام يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، بعدما كان مقررا لها

اليوم الخميس.

جاء ذلك عبر ما نشره المركز الإعلامي على صفحة الاتحاد، وعلل سبب

التأخير بعدم حصول رئيس لجنة المسابقات على حجز طيران لطرابلس.

فيما تقرر أيضا تأجيل مباراة السوبر بين فريق الاتحاد بطل الدوري

والكأس، وفريق النجمة وصيف الكأس، التي كان يفترض أن تقام يوم الجمعة

المقبل، بسبب اعتذار فريق النجمة عن خوض المباراة.

...(وال)...