أهلي طرابلس يفوز وديا على أولمبي الزاوية.الخميس ، 08-02-2018 - 20:52:00



طرابلس 8 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق أهلي طرابلس لكرة القدم على
أولمبي الزاوية بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أُقيمت
عشية أمس الأربعاء بالملعب الرئيسي بنادي الأهلي.
وتميز اللقاء بحضور جمهور غفير أثرى اللقاء بالجدية والحماس، وتقدّم
الأهلي بكرة رأسية من مدافعه "علي سلامة"، وأضاف "فؤاد التريكي" الهدف
الثاني من ركلة جزاء.
وتأتي هذه المباراة استعدادا لمباراة الكأس يوم السبت القادم أمام فريق
الطموح بمصراتة، ومباراة المحلة بترهونة ضمن منافسات الأسبوع الأول
المؤجلة من الدوري الممتاز يوم 16 فبراير، ومباراة المدينة يوم 22 بملعب
طرابلس.
...(وال)...

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