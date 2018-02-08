الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يعقد السبت مؤتمرا صحفيا.





طرابلس 8 فبراير 2018 (وال)- ينظم الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يوم

السبت المقبل بدار أنويجي للثقافة بالمدينة القديمة، مؤتمرا صحفيا بحضور

وسائل الإعلام.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي عرض البرنامج العام للاتحاد خلال هذا

الموسم وخارطة البطولات المحلية والدولية واستحداث بطولات جديد وإقامة

عدد من الدورات التدريبية للمدربين الجدد والحكام.

كما سيتم خلال هذا المؤتمر الإعلان عن العديد من الخطوات الجديدة التي

تهتم باللعبة وبرياضيي بناء الأجسام.

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