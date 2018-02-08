أهلي طرابلس يقدم محترفيه الجدد في مؤتمر صحفي اليوم.





طرابلس 8 فبراير 2018 (وال)- قدمت إدارة نادي أهلي طرابلس صباح اليوم في

مؤتمر صحفي عقد بفندق الودان بطرابلس محترفيه الجدد الثلاثة لوسائل

الإعلام بحضور رئيس مجلس الإدارة "ساسي بوعون" ومدير الكرة بالنادي "عادل

بن عيسى" ومدرب الفريق الصربي "برانكو" وعدد من أعضاء لجنة التعاقدات

ووسائل الإعلام المختلفة.

وقد استهل المؤتمر بعدد من الكلمات من بينها كلمة لرئيس النادي "ساسي

بوعون" الذي أكد على أهمية العمل الجماعي داخل النادي، مقدما الشكر

والتقدير للجنة التعاقدات على عملها وعلى رأسهم مستشار لجنة التعاقدات

"إسماعيل الشتيوي"، مؤكد أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن

مفاجأة سارة للجمهور الأهلاوي بالتعاقدات مع شركة راعية جديدة للنادي

وتركيب مظلات لمدرجات الملعب الرئيس بالنادي والاهتمام بالبنى التحتية.

وأضاف أن الفريق سيدخل بعد انتهاء الدور الرباعي في معسكر خارجي يستمر

لمدة أسبوعين بدولة الإمارات.

من جهته أكد "عادل بن عيسى" أن 58 في المائة من الأعمال الإدارية قد

تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وإن الأمور الادارية للفريق جيدة وإنه

قد تم تسوية العديد من العقود مع اللاعبين والتعاقد مع ثلاثة محترفين

جدد.

أما المدرب الصربي "برانكو" فقد عبر في كلمته عن شكره وتقديره لإدارة

النادي وتعاونها التام مع الطاقم الفني والإداري، مؤكدا حرصه على تقديم

موسم جيد من خلال المواهب الموجودة في النادي والمحترفين الجدد.

بعد ذلك تام تقديم المحترفين الثلاثة وهم "فالنتينو زنونقرانا" من

بوركينا فاسو، والرواندي "أتيكياما" والكونغولي "جونيور ماكسي".

وبعد الانتهاء من تقديم المحترفين فتح باب الأسئلة لرئيس النادي ومدير

الكرة، وتم شرح كل ما يتعلق بالخطة الموضوعة للفريق الأول خلال الفترة

القادمة من قبل مدير الكرة "عادل بن عيسى" والمدير الفني "برانكو".

ومن خلال إجابته عن الاسئلة أكد "بن عيسى" أنه سيتم إعادة فتح مطعم

النادي من جديد وإنشاء عيادة طبية مجهزة بكل الإمكانيات الضرورية.

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