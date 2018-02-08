وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يستقبل السفير التركي بليبيا .

طرابلس 8 فبراير 2018 ( وال ) - استقبل وكيل الشئوون السياسية بوزارة الخارجية لطفي المغربي صباح اليوم الخميس أحمد دوغان سفير جمهورية تركيا .

وتناول اللقاء العﻻقات الثنائية بين البلدين و سبل تطويرها .

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان السفير قدم خلال هذا اللقاء بعض المعلومات بخصوص الباخرة التي تحمل العلم التنزاني و التي كانت تقل شحنة من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات وتم توقيفها في اليونان بتاريخ 11 يناير الماضي ، وتناقلت بعض وسائل اﻷعﻻم بأنها كانت مصدرة من تركيا إلى مصراته .

كما نقل المكتب الاعلامي عن السفير تأكيده من جديد بأن تلك الشحنة كانت مصدرة ﻷثيوبيا عبر ميناء جيبوتي ، وأن هذه المواد قد تم تصديرها في السابق ﻷثيوبيا .

و أن تركيا قد أبلغت لجنة العقوبات باﻷمم المتحدة بتاريخ 15يناير 2018 بهذه المعلومات مؤيدة بالمستندات التي تثبت ذلك .





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