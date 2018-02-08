مصدر كوري : كوريا الشمالية أقامت استعراضا عسكريا بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس الجيش.الخميس ، 08-02-2018 - 15:24:00



سيئول ، 8 فبراير 2018 ( وال )- قال مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية
اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أقامت استعراضا عسكريا كبيرا في ساحة كيم
إيل-سونغ في بيونغ يانغ صباح اليوم بالتوقيت المحلي بمناسبة الذكرى
السنوية الـ70 لتأسيس الجيش .
ونقلت وكالة " يونهاب " الكورية الجنوبية أن حوالي 50 ألف شخص بمن فيهم
13 ألفا من الجيش شاركوا في الاستعراض .
وذكر مصدر آخر في الحكومة أنه تم رصد مركبات إطلاق الصواريخ المتنقلة
التي تحمل صواريخ، أثناء العمليات التجهيزية لإقامة الاستعراض العسكري
يوم أمس الأربعاء .
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