مصدر كوري : كوريا الشمالية أقامت استعراضا عسكريا بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس الجيش.





سيئول ، 8 فبراير 2018 ( وال )- قال مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية

اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أقامت استعراضا عسكريا كبيرا في ساحة كيم

إيل-سونغ في بيونغ يانغ صباح اليوم بالتوقيت المحلي بمناسبة الذكرى

السنوية الـ70 لتأسيس الجيش .

ونقلت وكالة " يونهاب " الكورية الجنوبية أن حوالي 50 ألف شخص بمن فيهم

13 ألفا من الجيش شاركوا في الاستعراض .

وذكر مصدر آخر في الحكومة أنه تم رصد مركبات إطلاق الصواريخ المتنقلة

التي تحمل صواريخ، أثناء العمليات التجهيزية لإقامة الاستعراض العسكري

يوم أمس الأربعاء .

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