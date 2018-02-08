مصادر اعلامية : فرنسا ستنفق ( 300 ) مليار يورو على موازنتها الدفاعية خلال سبع سنوات .





باريس 8 فبراير 2018 ( وال ) - تعتزم فرنسا تخصيص ( 295 ) مليار يورو

لموازنتها الدفاعية للاعوام السبع المقبلة (2019-2025) ، في زيادة تهدف

لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي

في 2025 ، بحسب مشروع قانون سيدرسه مجلس الوزراء الخميس.

ونقلت مصادر اعلامية فرنسية اليوم عن مشروع قانون البرمجة العسكرية

الذي اعدته وزارة الجيوش الفرنسية فان موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت

قيمتها ( 34,2 ) مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنويا حتى العام

2022 بمقدار ( 1,7 ) مليار يورو ، وبعدها اي اعتبارا من العام 2023 وحتى

2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة ثلاث مليارات يورو .

واضافت أن هذه الزيادة المطردة في الانفاق العسكري والتي ستكلف الخزينة

حتى العام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو تمثل قطيعة مع سياسة التقشف

المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش مما انعكس عليه خفضا في

العديد وتقادما في العتاد ، قبل ان تعود الاموال لتتدفق الى خزينة وزارة

الدفاع اثر الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد في 2015 .

ونقلت المصادر الاعلامية عن مصدر قريب من وزيرة الجيوش " فلورانس

بارلي " إن قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش ان يبذل

جهودا (لعصر النفقات). هذه المرة نطلب من الامة أن تبذل جهدا من اجل

الجيش .

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