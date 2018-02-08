مصادر برازيلية : مصرع ( 3 ) أشخاص إثر انفجار طائرتهم شمالي البرازيل .الخميس ، 08-02-2018 - 14:37:00



ساو باولو 8 فبراير 2018 ( وال )- لقي ( 3 ) أشخاص مصرعهم إثر سقوط
وانفجار طائرة ذات محرك واحد كانوا يستقلونها في منطقة استخراج معادن
بولاية بارا شمالي البرازيل .
ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن الشرطة المحلية ان الحادث الذي وقع امس
الاربعاء أسفر عن مصرع اثنين من الطيارين والثالث تاجر ذهب .

وبحسب بيانات الوكالة الوطنية للطيران المدني البرازيلية فإن تصاريح
الطائرة كانت سليمة ، مشيرة إلى أن حادث الطائرة هذا يعد الثالث بنفس
المنطقة منذ شهر أكتوبر الماضي .
...( وال )...

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