مصادر برازيلية : مصرع ( 3 ) أشخاص إثر انفجار طائرتهم شمالي البرازيل .





ساو باولو 8 فبراير 2018 ( وال )- لقي ( 3 ) أشخاص مصرعهم إثر سقوط

وانفجار طائرة ذات محرك واحد كانوا يستقلونها في منطقة استخراج معادن

بولاية بارا شمالي البرازيل .

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن الشرطة المحلية ان الحادث الذي وقع امس

الاربعاء أسفر عن مصرع اثنين من الطيارين والثالث تاجر ذهب .



وبحسب بيانات الوكالة الوطنية للطيران المدني البرازيلية فإن تصاريح

الطائرة كانت سليمة ، مشيرة إلى أن حادث الطائرة هذا يعد الثالث بنفس

المنطقة منذ شهر أكتوبر الماضي .

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