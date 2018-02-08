النائب في المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان يبحث جهود التهدئة بين التبو وأولاد سليمان .

طرابلس 08 فبراير2018 ( وال ) - بحث النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان، جهود التهدئة بين التبو وأولاد سليمان في مدينة سبها وذلك خلال اجتماعه، مع وزيري الحكم المحلي "بداد قنصو"، والعمل والتأهيل "المهدي الورضمي"، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية.

وناقش الاجتماع بحسب ادارة التواصل والاعلام، آلية تشكيل لجنة من الجنوب تمثل حكومة الوفاق للتواصل مع أعيان القبيلتين لاستكمال اتفاق المصالحة الذي أبرم في أبريل 2017 بروما، برعاية حكومة الوفاق الوطني.



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