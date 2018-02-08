عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة يبحث العراقيل التي تواجه استكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة بالجنوب.
الخميس ، 08- 02- 2018 - 13:20:00
طرابلس 8 فبراير 2018 (وال)- بحث عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق
الوطني، أحمد حمزة، المشاكل والعراقيل التي تواجه استكمال تنفيذ مشروعات
الإسكان والمرافق المتوقفة بالجنوب، وتوفير الميزانية اللازمة لذلك .
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الاربعاء ،بديوان رئاسة الوزراء، مع مسؤولي
جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالمنطقة الجنوبية عن مناطق ( غات –
سبها – وادي الحياة – مرزق – الشاطئ – الواحات ).
وناقش الاجتماع، سبل معالجة الإشكاليات في منطقة الجنوب، والإسراع في
تنفيذ المشاريع المتوقفة، والذي سيسهم في استئناف العمل بها في دعم
البنية التحتية في المنطقة بشكل عام .
..(وال).