عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة يبحث العراقيل التي تواجه استكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة بالجنوب.الخميس ، 08-02-2018 - 13:20:00

عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة يبحث العراقيل التي تواجه استكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة بالجنوب.
طرابلس 8 فبراير 2018 (وال)- بحث عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق
الوطني، أحمد حمزة، المشاكل والعراقيل التي تواجه استكمال تنفيذ مشروعات
الإسكان والمرافق المتوقفة بالجنوب، وتوفير الميزانية اللازمة لذلك .
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الاربعاء ،بديوان رئاسة الوزراء، مع مسؤولي
جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالمنطقة الجنوبية عن مناطق ( غات –
سبها – وادي الحياة – مرزق – الشاطئ – الواحات ).
وناقش الاجتماع، سبل معالجة الإشكاليات في منطقة الجنوب، والإسراع في
تنفيذ المشاريع المتوقفة، والذي سيسهم في استئناف العمل بها في دعم
البنية التحتية في المنطقة بشكل عام .
..(وال).

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