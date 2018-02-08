المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يقرر انشاء مركز دراسات وبحوث ببراك،وكلية تقنية هندسية بغريان .



طرابلس 8 فبراير 2018 ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني القرار رقم 4 لسنة 2018 بإنشاء مركز دراسات وبحوث علوم

التكنولوجيا بمدينة براك .

وبحسب القرار الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه نصت

المادة الاولى منه على أن ينشأ المركز وأن يتمتع بالشخصية الاعتبارية

والذمة المالية المستقلة وتتكون تبعيته لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية

والتكنولوجيا .

ونصت المادة الثانية من القرار بان يعمل به من تاريخ صدوره وعلى

الجهات المختصة تنفيذه.

كما أصدر المجلس الرئاسي ، القرار رقم 5 لسنة 2018 بإنشاء كلية

تقنية هندسية في غريان ، حيث نصت المادة الاولى منه على أن تنشأ كلية

تقنية هندسة غريان وتتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة وتتبع

جامعة غريان .

وألزم قرار المجلس في مادته الثانية بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ

صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

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