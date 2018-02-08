وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق يجتمع بسفير تركيا لدى ليبيا.

طرابلس 08 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطنى" لطفي المغربي" مع سفير تركيا لدى ليبيا " احمد ايدن دوغان "

وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس بطرابلس ،بحث العلاقات الثنائية بين البلدين .

واوضح وكيل الوزارة لوكالة الابناء الليبية ،ان السفير التركي ابلغه خلال هذا الاجتماع بان التحقيقات جارية بشأن السفينة التي تم ايقافها في اليونان ، وانه سيتم موافاة السلطات الليبية بكل ما يتوفر من معلومات التي تستقيها حكومة بلاده من السلطات اليونانية التي تحقق في هذا الموضوع .



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