وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق يجتمع بسفير تركيا لدى ليبيا.الخميس ، 08-02-2018 - 12:48:00

طرابلس 08 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطنى" لطفي المغربي" مع سفير تركيا لدى ليبيا " احمد ايدن دوغان "
وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس بطرابلس ،بحث العلاقات الثنائية بين البلدين .
واوضح وكيل الوزارة لوكالة الابناء الليبية ،ان السفير التركي ابلغه خلال هذا الاجتماع بان التحقيقات جارية بشأن السفينة التي تم ايقافها في اليونان ، وانه سيتم موافاة السلطات الليبية بكل ما يتوفر من معلومات التي تستقيها حكومة بلاده من السلطات اليونانية التي تحقق في هذا الموضوع .

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