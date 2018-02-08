غسان سلامة يلتقى بأكثر من 20 شخصية من مدينة الزاوية .
الخميس ، 08- 02- 2018 - 12:25:00
طرابلس 08 فبراير 2018 ( وال ) - التقى الممثل الخاص للأمين العام
للأمم المتحدة " غسان سلامة " اليوم الخميس بأكثر من 20 شخصية من مدينة
الزاوية في مقر البعثة في طرابلس .
وذكرت البعثة الأممية في بيان لها على صفحتها الرسمية ، أن وفد مدينة
الزاوية قال للممثل الخاص غسان سلامة " اننا نحن بحاجة إلى إطار دستوري
قبل إجراء الانتخابات ، ومكافحة الفساد والحد من التدخلات الأجنبية في
شؤون ليبيا الداخلية ، وعودة جميع النازحين والمهجرين.
من جهة اخرى نقلت البعثة عن الممثل الخاص قوله أنه يجب إتمام عملية
تسجيل الناخبين وإطلاق قانون للإستفتاء قبل تنفيذ الاستفتاء على الدستور
، مشددا على أنه من المنطقي أن يكون هناك إطار دستوري قبل الخوض في
الانتخابات.
...(وال)...