غسان سلامة يلتقى بأكثر من 20 شخصية من مدينة الزاوية .



طرابلس 08 فبراير 2018 ( وال ) - التقى الممثل الخاص للأمين العام

للأمم المتحدة " غسان سلامة " اليوم الخميس بأكثر من 20 شخصية من مدينة

الزاوية في مقر البعثة في طرابلس .

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها على صفحتها الرسمية ، أن وفد مدينة

الزاوية قال للممثل الخاص غسان سلامة " اننا نحن بحاجة إلى إطار دستوري

قبل إجراء الانتخابات ، ومكافحة الفساد والحد من التدخلات الأجنبية في

شؤون ليبيا الداخلية ، وعودة جميع النازحين والمهجرين.

من جهة اخرى نقلت البعثة عن الممثل الخاص قوله أنه يجب إتمام عملية

تسجيل الناخبين وإطلاق قانون للإستفتاء قبل تنفيذ الاستفتاء على الدستور

، مشددا على أنه من المنطقي أن يكون هناك إطار دستوري قبل الخوض في

الانتخابات.

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