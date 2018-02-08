طاقم تحكيم ليبي لمباراة العودة بين المقاصة المصري وبطل السنغال بدوري الأبطال .الخميس ، 08-02-2018 - 12:10:00



القاهرة 08 فبراير 2018 ( وال )- اختارت لجنة الحكام بالاتحاد
الأفريقي لكرة القدم " كاف " ، طاقم تحكيم ليبي لإدارة مباراة العودة
التي تجمع فريق المقاصة المصري وجينيريشن فورت السنغالي يوم 21 فبراير
الجاري بالقاهرة، في الدور التمهيدي لدوري الأبطال الأفريقي.
وسيدير اللقاء الحكم الليبي " عصام الجنيني " بمساعدة كل من خالد
أبوالخير ، مساعد أول ، وصلاح الشوجي ، مساعد ثاني ، وعبدالواحد هيداوري
، حكم رابع ، بينما يراقب المباراة محمدي نور الدين من غانا .
...(وال)...

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