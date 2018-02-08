واشنطن لا تستبعد اي خيار لحل الازمة مع بيونغ يانغ .





طوكيو 08 فبراير 2018 ( وال ) - اعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي

اليوم إن الولايات المتحدة ترغب في تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي

سلميا.

وحذر بنس وفي كلمة للقوات الأمريكية في قاعدة يوكوتا الجوية في

اليابان حذر بيونغ يانغ من الاستهانة بالقوة العسكرية للولايات المتحدة.

وأضاف في كلمته أن الولايات المتحدة ستسعى دائما للسلام مع بقاء جميع

الخيارات مطروحة.

وكان بنس قال أمس إن واشنطن ستفرض قريبا أشد عقوباتها على الإطلاق على

بيونغ يانغ.