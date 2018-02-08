سيالة يتابع حالات الجرحى من قوات البنيان المرصوص الذين يتلقون العلاج بروما .

روما 08 فبراير 2018 ( وال ) - قام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أمس الأربعاء بزيارة الى الجرحى والمصابين من قوات عملية البنيان المرصوص الذين يتلقون العلاج بالمستشفى الأوروبي بالعاصمة روما ، نتيجة تعرضهم للاصابة اثناء معارك تحرير مدينة سرت من مايعرف بتنظيم الدولة الارهابي ( داعش ) .

وتأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة الوزير سيالة في المؤتمر الوزاري بشأن الهجرة غير الشرعية في نسخته الثانية الذي اقيم بالعاصمة الايطالية روما تحت شعار" مسؤولية مشتركة من أجل هدف مشترك : التضامن والأمن " .

ووفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة فقد اطمئن الوزير سيالة على حالات الجرحى ووقف على أحوالهم الصحية و متابعة خطوات علاجهم ، والتأكد من أنهم يتلقون الرعاية الصحية الملائمة .

كما اطلع على مستوى الخدمات والرعاية الصحية التي يتلقاها الجرحى .

و أشاد سيالة بالبطولات التي قدمها الجرحى من أجل الدفاع عن ليبيا والتصدي للإرهاب المتمثل في تنظيم داعش الإرهابي .

وأكد المكتب الاعلامي ان سيالة وجه خلال هذه الزيارة بتقديم كل انواع الرعاية والاهتمام للأبطال الذين يضحون من أجل ليبيا ، مشددا على ضرورة استنفار الجهود من أجل إيلاء الجرحى الرعاية الصحية الكاملة .

و ثمن بسالة الأبطال من البنيان المرصوص الذين أصيبوا خلال المعارك التي خاضها أبطال البنيان المرصوص ضد الإرهابيين متمنيا الشفاء العاجل لهم .

كما أكد سيالة أن وزارة الخارجية تضع كل إمكانياتها تحت تصرف الجرحى قائلا " مهما قدمنا لهم لا يمكن أن يرتقي لمستوى تضحياتهم وذلك من حيث تقديم الرعاية الطبية والعلاجية ومتابعة أوضاعهم الصحية وتأمين متطلباتهم من علاج وعمليات جراحية وغيرها بشكل سريع وبما يضمن الشفاء العاجل لهم تقديرا لما قدموه من تضحيات لمكافحة الإرهاب العالمي .

و من جهتهم عبر الجرحى من قوات البنيان المرصوص عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدين بأن تضحياتهم جاءت فداء للوطن ومن منطلق الواجب الوطني وحبهم الكبير لليبيا مؤكدين بأنهم دوما فداءً لليبيا .

وفي ختام الزيارة حث سيالة إدارة المستشفى على بذل المزيد من الجهود وإعطاء الجرحى كامل العناية وفاءً لتضحياتهم العظيمة في معارك الشرف دفاعا عن الوطن .

وأثنى خلال اجتماعه بعدد من الأطباء في المستشفى على الجهود المبذولة من القائمين على المستشفى ولجنة متابعة الجرحى لتقديم الخدمات اللازمة لهم ، مشددا على ضرورة العناية بالجرحى وتقديم الإهتمام والرعاية الكاملة لهم .

كما تم التطرق خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المعنيين بمتابعة شؤون الجرحى والمسؤولين بالسفارة الليبية بالعاصمة روما بإدارة المستشفى الأوروبي لمسألة الديون المالية المترتبة على الدولة الليبية وأشار سيالة على السعي لحل كافة المختنقات المتعلقة بسداد الديون في القريب العاجل لضمان إستمرار علاجهم ، مشددا على إعطاء الأولوية لشفاء الجرحى من خلال العلاج ومتابعة الحالة الصحية بشكل دائم و من مختلف النواحي .



...( وال )...