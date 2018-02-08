الشركة العامة للكهرباء، : لن يكون يكون هناك عجز في التوليد المتاح والاستهلاك المتوقع على الشبكة العامة .





طرابلس 8 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم

الخميس أنها لن تلجأ إلى ساعات طرح الأحمال ، وذلك لعدم وجود عجز في

التوليد المتاح والاستهلاك المتوقع.

وأوضحت الشركة في نشرتها اليومية على صفحتها الرسمية إن التوليد

المتاح للشبكة العامة اليوم يقدر بـ5850 ميغاوات وفي نفس الوقت سيكون

الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة نحو 5850 ميغاوات ، وبالتالي لن يكون

هناك عجز على الشبكة العامة .

( وال )