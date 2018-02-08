مدرسة انا روز لذوي الاحتياجات الخاصة بنالوت تزور مركز إعادة تأهيل المعاقين بترهونة .الخميس ، 08-02-2018 - 11:08:00



ترهونة 08 فبراير 2018 ( وال ) - قامت مدرسة انا روز لذوي الاحتياجات
الخاصة بنالوت ، صباح اليوم بزيارة الى مركز تأهيل واعادة تأهيل المعاقين
سيدي الصيد بترهونة .
ونظمت ادارة المركز حفل استقبال لوفد المدرسة بحضور السيد مدير
صندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة الاستاذ " فرحات دياب " ، والسيد "
عبدالرؤوف الجميل " مدير المركز ، ومدراء الاقسام والعاملين بالمركز .
وقام وفد المدرسة بجولة تفقدية شملت مكونات ومرافق المركز ،
واستمعوا إلى شروحا وافية من قبل العناصر العاملة بالمركز حول الخدمات
التي يقدمها المركز لذوي الاحتياجات الخاصة .
والقى مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة كلمة ترحيب بأعضاء
هيئة التدريس وطلبة المدرسة شاكرا جهود هذه المدرسة من اجل الاهتمام بهذه
الشريحة .
وأشار إلى أن هذا المركز يعتبر من المشاريع الجديدة ببلدية ترهونة
التي تم تنفيذها لخدمة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ، شاكرا الجهود التي
يبذلها العاملين في هذا المركز من اجل تقديم افضل الخدمات في مجال العلاج
الطبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة .
من جانبها قدمت مدرسة انا روز لذوي الاحتياجات الخاصة بنالوت شهادة
شكر لإدارة المركز ، وذلك تقديرا وعرفانا لجهود المركز من اجل خدمة ذوى
الاحتياجات الخاصة .
واشرف على تنظيم هذه الزيارة مؤسسة ابناء ترهونة للأعمال الخيرية ،
وذلك ضمن البرامج والنشاطات الخيرية التي تحرص هذه المؤسسة على اقامتها
لذوي الاحتياجات الخاصة ، والاسر المحتاجة .
...(وال ترهونة)...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تصدر بيانا حول الاخبار غيرالمؤكدة عن توجه السفينة الموقوفة في اليونان الى ليبيا .
تراجع أسعار الغذاء العالمية 3.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا