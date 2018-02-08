مدرسة انا روز لذوي الاحتياجات الخاصة بنالوت تزور مركز إعادة تأهيل المعاقين بترهونة .





ترهونة 08 فبراير 2018 ( وال ) - قامت مدرسة انا روز لذوي الاحتياجات

الخاصة بنالوت ، صباح اليوم بزيارة الى مركز تأهيل واعادة تأهيل المعاقين

سيدي الصيد بترهونة .

ونظمت ادارة المركز حفل استقبال لوفد المدرسة بحضور السيد مدير

صندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة الاستاذ " فرحات دياب " ، والسيد "

عبدالرؤوف الجميل " مدير المركز ، ومدراء الاقسام والعاملين بالمركز .

وقام وفد المدرسة بجولة تفقدية شملت مكونات ومرافق المركز ،

واستمعوا إلى شروحا وافية من قبل العناصر العاملة بالمركز حول الخدمات

التي يقدمها المركز لذوي الاحتياجات الخاصة .

والقى مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة كلمة ترحيب بأعضاء

هيئة التدريس وطلبة المدرسة شاكرا جهود هذه المدرسة من اجل الاهتمام بهذه

الشريحة .

وأشار إلى أن هذا المركز يعتبر من المشاريع الجديدة ببلدية ترهونة

التي تم تنفيذها لخدمة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ، شاكرا الجهود التي

يبذلها العاملين في هذا المركز من اجل تقديم افضل الخدمات في مجال العلاج

الطبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة .

من جانبها قدمت مدرسة انا روز لذوي الاحتياجات الخاصة بنالوت شهادة

شكر لإدارة المركز ، وذلك تقديرا وعرفانا لجهود المركز من اجل خدمة ذوى

الاحتياجات الخاصة .

واشرف على تنظيم هذه الزيارة مؤسسة ابناء ترهونة للأعمال الخيرية ،

وذلك ضمن البرامج والنشاطات الخيرية التي تحرص هذه المؤسسة على اقامتها

لذوي الاحتياجات الخاصة ، والاسر المحتاجة .

...(وال ترهونة)...