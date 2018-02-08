مدرسة انا روز لذوي الاحتياجات الخاصة بنالوت تزور مركز إعادة
تأهيل المعاقين بترهونة .
الخميس ، 08- 02- 2018 - 11:08:00
ترهونة 08 فبراير 2018 ( وال ) - قامت مدرسة انا روز لذوي الاحتياجات
الخاصة بنالوت ، صباح اليوم بزيارة الى مركز تأهيل واعادة تأهيل المعاقين
سيدي الصيد بترهونة .
ونظمت ادارة المركز حفل استقبال لوفد المدرسة بحضور السيد مدير
صندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة الاستاذ " فرحات دياب " ، والسيد "
عبدالرؤوف الجميل " مدير المركز ، ومدراء الاقسام والعاملين بالمركز .
وقام وفد المدرسة بجولة تفقدية شملت مكونات ومرافق المركز ،
واستمعوا إلى شروحا وافية من قبل العناصر العاملة بالمركز حول الخدمات
التي يقدمها المركز لذوي الاحتياجات الخاصة .
والقى مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة كلمة ترحيب بأعضاء
هيئة التدريس وطلبة المدرسة شاكرا جهود هذه المدرسة من اجل الاهتمام بهذه
الشريحة .
وأشار إلى أن هذا المركز يعتبر من المشاريع الجديدة ببلدية ترهونة
التي تم تنفيذها لخدمة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ، شاكرا الجهود التي
يبذلها العاملين في هذا المركز من اجل تقديم افضل الخدمات في مجال العلاج
الطبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة .
من جانبها قدمت مدرسة انا روز لذوي الاحتياجات الخاصة بنالوت شهادة
شكر لإدارة المركز ، وذلك تقديرا وعرفانا لجهود المركز من اجل خدمة ذوى
الاحتياجات الخاصة .
واشرف على تنظيم هذه الزيارة مؤسسة ابناء ترهونة للأعمال الخيرية ،
وذلك ضمن البرامج والنشاطات الخيرية التي تحرص هذه المؤسسة على اقامتها
لذوي الاحتياجات الخاصة ، والاسر المحتاجة .
...(وال ترهونة)...