كلية العلوم بجامعة سرت تنظم ندوة حول مخلفات الحروب واثرها على المجتمع .





سرت 08 فبراير 2018 ( وال ) - نظمت كلية العلوم بجامعة سرت أمس

الاربعاء بمدرج العدالة ندوة علمية حول مخلفات الحروب وتاثيرها علي

البيئة والانسان .

وحضر الندوة التي اقيمت تحت شعار ( احمي بيئتك لحماية نفسك ) عميد

بلدية سرت مختار المعداني ، ورئيس الجامعة الدكتور احمد المحجوب ،

والمسجل العام للجامعة ، والكاتب العام ، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية .

كما حضرها مدير مديرية الامن الوطني بسرت وعدد من اعضاء هيئة التدريس

وعدد من طلبة وطالبات الجامعة .

والقيت خلال الندوة العديد من الاوراق العلمية والتي أوضحت بالعرض

المرئي ماتسببه الحروب من اثار على المناطق والمجتمع المحيط به .

واوضحت الاوراق العلمية ماتسببه مخلفات الاسلحة الكيميائية واثارها

علي المياه وكذلك الاتثار الاقتصادية للحرب والتلوت البيئ الناتج عن

الحروب ومخلفاتها والاثار النفسية والاجتماعية والصحية للحروب علي

الانسان .

وقد تخلل الندوة نقاش حول المواضيع العلمية التي ألقيت خلالها .

...(وال سرت)...