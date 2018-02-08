كلية العلوم بجامعة سرت تنظم ندوة حول مخلفات الحروب واثرها على المجتمع .الخميس ، 08-02-2018 - 11:03:00



سرت 08 فبراير 2018 ( وال ) - نظمت كلية العلوم بجامعة سرت أمس
الاربعاء بمدرج العدالة ندوة علمية حول مخلفات الحروب وتاثيرها علي
البيئة والانسان .
وحضر الندوة التي اقيمت تحت شعار ( احمي بيئتك لحماية نفسك ) عميد
بلدية سرت مختار المعداني ، ورئيس الجامعة الدكتور احمد المحجوب ،
والمسجل العام للجامعة ، والكاتب العام ، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية .
كما حضرها مدير مديرية الامن الوطني بسرت وعدد من اعضاء هيئة التدريس
وعدد من طلبة وطالبات الجامعة .
والقيت خلال الندوة العديد من الاوراق العلمية والتي أوضحت بالعرض
المرئي ماتسببه الحروب من اثار على المناطق والمجتمع المحيط به .
واوضحت الاوراق العلمية ماتسببه مخلفات الاسلحة الكيميائية واثارها
علي المياه وكذلك الاتثار الاقتصادية للحرب والتلوت البيئ الناتج عن
الحروب ومخلفاتها والاثار النفسية والاجتماعية والصحية للحروب علي
الانسان .
وقد تخلل الندوة نقاش حول المواضيع العلمية التي ألقيت خلالها .
...(وال سرت)...

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