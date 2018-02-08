اختتام المرحلة الأولى لخماسيات كرة القدم للطلاب بمحلة كعام .





الخمس 08 فبراير 2018 ( وال ) - اختتمت بمدرسة عمر بن الخطاب بمحلة

كعام أمس الأربعاء المرحلة الأولى لخماسيات كرة القدم للطلاب ضمن فعاليات

النشاط المدرسي الذي يشرف عليه وينظمه قسم النشاط المدرسي بمكتب الخدمات

التعليمية سوق الخميس التابع

لشؤون التعليم الخمس .

وشارك في المسابقة ست مدارس إعدادية وست مدارس ابتدائية على مستوى

محلة كعام حيث جمع اللقاء النهائي لمدارس الإعدادي

مدرستي محمد الشريف وأبوبكر الصديق وأنتهى بتفوق مدرسة محمد الشريف

بهدفين مقابل هدف ، وأدار اللقاء الحكم عبد الباسط كريفة ، فيما جمع

اللقاء النهائي لمدراس الابتدائي مدرستي محمد الشريف وعمر بن الخطاب

وانتهى بتفوق مدرسة محمد الشريف بركلات الترجيح بهدفين لصفر بعد

التعادلفي الوقت الأصلي بهدف لهدف .

وأقيم بالمناسبة حفل طلابي تم فيه توزيع القلائد والكؤوس على الفرق

الفائزة ، ووزعت شهادات تقدير على الجهات والأفراد الذين ساهموا في انجاح

هذا النشاط .

وحضر الحفل عدد من المهتمين بهذا الشأن وعدد من المعلمين والطلاب

وأولياء الأمور والسادة بمكتب الخدمات التعليمية سوق الخميس، يشار إلى أن

الفرق المتحصلة على الترتيب الأول والثاني ستشارك في المرحلة الثانية من

هذا النشاط .

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