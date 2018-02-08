الشركة العامة للكهرباء تواصل حملتها لقطع التوصيلات غير القانونية للتيار الكهربائي .الخميس ، 08-02-2018 - 10:16:00



طرابلس 08 فبراير 2018 ( وال ) - تواصل الإدارة العامة لخدمات
المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء حملاتها الميدانية اليومية لجباية
ديون الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن التوصيلات غير القانونية في
العديد من المناطق .
وقامت الإدارة خلال اليومين الماضيين وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية
بوسليم بحملة ميدانية لجباية ديون الكهرباء في منطقة أبو سليم ، في إطار
جهودها المبذولة لرفع وتيرة الجباية والقضاء على الهدر الكبير الذي تتعرض
له الشبكة الكهربائية بهدف ضمان وصول الكهرباء للمواطنين دون حدوث مشاكل
فنية وللحد من الفاقد التجاري .
وتضمنت الحملة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين من قبل أصحاب المحال
التجارية ومنها قطع التيار الكهربائي عليهم وحثهم على دفع ديون الكهرباء
مقابل استهلاكهم للتيار الكهربائي .
...(وال)...

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