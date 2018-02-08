الشركة العامة للكهرباء تواصل حملتها لقطع التوصيلات غير القانونية للتيار الكهربائي .





طرابلس 08 فبراير 2018 ( وال ) - تواصل الإدارة العامة لخدمات

المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء حملاتها الميدانية اليومية لجباية

ديون الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن التوصيلات غير القانونية في

العديد من المناطق .

وقامت الإدارة خلال اليومين الماضيين وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية

بوسليم بحملة ميدانية لجباية ديون الكهرباء في منطقة أبو سليم ، في إطار

جهودها المبذولة لرفع وتيرة الجباية والقضاء على الهدر الكبير الذي تتعرض

له الشبكة الكهربائية بهدف ضمان وصول الكهرباء للمواطنين دون حدوث مشاكل

فنية وللحد من الفاقد التجاري .

وتضمنت الحملة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين من قبل أصحاب المحال

التجارية ومنها قطع التيار الكهربائي عليهم وحثهم على دفع ديون الكهرباء

مقابل استهلاكهم للتيار الكهربائي .

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