مكتب ثقافة سرت ينظم ورشة عمل ( ليش ننتخبك ) .





سرت 08 فبراير 2018 ( وال ) - نظم مكتب ثقافة سرت ، ورشة عمل بعنوان

( ليش ننتخبك ) ، أمس الأربعاء بقاعة مستشفى ابن سينا التعليمي .

وحضر الورشة عددا من المهتمين بالعملية الانتخابية ، وبعض من ممثلي

منظمات المجتمع المدني، ومرشحين للانتخابات من سرت ، وهم محمد على بلعيد،

و أسماء المغربي .

وقدم الدكتور " السائح محمد " أستاذ العلوم السياسية والعلاقات

الدولية بجامعة سرت ، ورقة عمل حول كيفية العملية الانتخابية والترشيح

والانتخاب ، وفتح باب النقاش والحوار للحضور الذين اثروا بتساؤلاتهم

وتعليقاتهم ورشة العمل ، وأكدوا فيها على ضرورة المشاركة الفاعلة في

الانتخابات المقبلة.

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