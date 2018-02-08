مكتب ثقافة سرت ينظم ورشة عمل ( ليش ننتخبك ) .الخميس ، 08-02-2018 - 09:58:00



سرت 08 فبراير 2018 ( وال ) - نظم مكتب ثقافة سرت ، ورشة عمل بعنوان
( ليش ننتخبك ) ، أمس الأربعاء بقاعة مستشفى ابن سينا التعليمي .
وحضر الورشة عددا من المهتمين بالعملية الانتخابية ، وبعض من ممثلي
منظمات المجتمع المدني، ومرشحين للانتخابات من سرت ، وهم محمد على بلعيد،
و أسماء المغربي .
وقدم الدكتور " السائح محمد " أستاذ العلوم السياسية والعلاقات
الدولية بجامعة سرت ، ورقة عمل حول كيفية العملية الانتخابية والترشيح
والانتخاب ، وفتح باب النقاش والحوار للحضور الذين اثروا بتساؤلاتهم
وتعليقاتهم ورشة العمل ، وأكدوا فيها على ضرورة المشاركة الفاعلة في
الانتخابات المقبلة.
...(وال)...

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