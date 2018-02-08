الأمم المتحدة تطلق برنامجاً لدعم وزارتي العدل والداخلية
بحكومة الوفاق .
الخميس ، 08- 02- 2018 - 09:34:00
طرابلس 08 فبراير 2018 ( وال )- أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا أمس الأربعاء ، برنامجاً لدعم وزارتي العدل والداخلية بحكومة
الوفاق الوطني، لتعزيز قدراتهما في تعزيز قطاع الشرطة وسيادة القانون في
ليبيا.
وأوضحت البعثة في بيان صحفي أنها أطلقت بالتعاون مع وزارتي العدل
والداخلية ، برنامج "الشرطة والأمن من أجل ليبيا" الذي يرمي إلى تعزيز
قطاع الشرطة وسيادة القانون، في سبيل تحقيق حوكمة فاعلة وديمقراطية.
وتم إطلاق البرنامج خلال اجتماع ، جمع وزير العدل " محمد عبد الواحد "
ووزير الداخلية " عارف خوجة " وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وبعثة الأمم المتحدة للدعم فضلا عن السفير الهولندي والقائم بالأعمال
الأمريكي في ليبيا، بوصفهم شركاء في جهود التنمية في ليبيا.
وقالت " ماريا ريبيرو " نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إن الأمن
والعدالة يمثلان أهدافا اساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ولهذا
البرنامج .
وأضافت هذا مشروع طموح وأكثر ما شجعني هو التزام وزراء العدل والداخلية
القوي الذي عبروا عنه اليوم ، فضلا عن دعم حكومتي الولايات المتحدة
وهولندا .
وأكدت البعثة الأممية ، بأن هذا البرنامج يعد واحدا من جهود الأمم
المتحدة الرامية لدعم إصلاح قطاع الأمن في ليبيا، يشمل، ولكن لا يقتصر
على ، تعزيز قدرات إدارات الشرطة لتحسين التنسيق مع وزارة العدل وإدارات
السجون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة ، فضلا عن ذلك، يدعم البرنامج بناء
قدرات منتسبي وزارة الداخلية في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها الشرطة
للمواطنين.
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