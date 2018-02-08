الأمم المتحدة تطلق برنامجاً لدعم وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوفاق .





طرابلس 08 فبراير 2018 ( وال )- أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا أمس الأربعاء ، برنامجاً لدعم وزارتي العدل والداخلية بحكومة

الوفاق الوطني، لتعزيز قدراتهما في تعزيز قطاع الشرطة وسيادة القانون في

ليبيا.

وأوضحت البعثة في بيان صحفي أنها أطلقت بالتعاون مع وزارتي العدل

والداخلية ، برنامج "الشرطة والأمن من أجل ليبيا" الذي يرمي إلى تعزيز

قطاع الشرطة وسيادة القانون، في سبيل تحقيق حوكمة فاعلة وديمقراطية.

وتم إطلاق البرنامج خلال اجتماع ، جمع وزير العدل " محمد عبد الواحد "

ووزير الداخلية " عارف خوجة " وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وبعثة الأمم المتحدة للدعم فضلا عن السفير الهولندي والقائم بالأعمال

الأمريكي في ليبيا، بوصفهم شركاء في جهود التنمية في ليبيا.

وقالت " ماريا ريبيرو " نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إن الأمن

والعدالة يمثلان أهدافا اساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ولهذا

البرنامج .

وأضافت هذا مشروع طموح وأكثر ما شجعني هو التزام وزراء العدل والداخلية

القوي الذي عبروا عنه اليوم ، فضلا عن دعم حكومتي الولايات المتحدة

وهولندا .

وأكدت البعثة الأممية ، بأن هذا البرنامج يعد واحدا من جهود الأمم

المتحدة الرامية لدعم إصلاح قطاع الأمن في ليبيا، يشمل، ولكن لا يقتصر

على ، تعزيز قدرات إدارات الشرطة لتحسين التنسيق مع وزارة العدل وإدارات

السجون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة ، فضلا عن ذلك، يدعم البرنامج بناء

قدرات منتسبي وزارة الداخلية في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها الشرطة

للمواطنين.

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