الأمم المتحدة تؤكد إطلاق سراح مئات من الأطفال الجنود في جنوب السودان .





يامبيو 08 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء

ان أكثر من 300 من الأطفال الجنود أطلق سراحهم في منطقة يامبيو بدولة

جنوب السودان التي تمزقها الحرب، في إطار برنامج لاعادة دمجهم في

المجتمع.

وبين الاطفال ال311 الذي أطلقت سراحهم مجموعات مسلحة، 87 فتاة بحسب

بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان.

وقال " ديفيد شيرر " الموفد الخاص للأمين العام للامم المتحدة ورئيس

البعثة "هذه أول مرة يسجل فيها هذا العدد الكبير من الشابات في عمليات

إطلاق سراح كهذه في جنوب السودان".

وقال في بيان إن الشابات "تعرضن لمعاناة منها الانتهاكات الجنسية. من

المهم ان يحصلن على الدعم للانضمام الى مجتمعاتهن وأن يتم استقبالهن من

قبل عائلاتهن وأصدقائهن دون اي شعور بالعار".

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