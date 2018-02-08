تقلبات جوية من مساء اليوم نتيجة منخفض جوي من جنوب شرق الجزائر .





طرابلس 08 فبراير 2018 ( وال ) - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية عن

حدوث تقلبات جوية تدريجيا بداية من مساء اليوم الخميس نتيجة لتحرك منخفض

جوي من جنوب شرق الجزائر باتجاه مناطق الجبل الغربي - غدامس والحمادة ،

مصحوب بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة .

وأوضح المركز بأن هذا المنخفض سيصاحبه أيضا سقوط امطار قد تكون جيدة

الى غزيرة مع زوابع رعدية وتساقط حبات البرد احيانا مما تسبب فى جريان

بعض الاودية المحلية وتجمع المياه فى المناطق المنخفضة وتشمل اغلب مناطق

الشمال الغربى يوم الجمعة .

ودعا المركز في بيان له أمس الاربعاء - تلقت وكالة الانباء الليبية

نسخة منه - كافة المواطنين والجهات ذات الاختصاص اخد الحيطة والحذر.

..(وال)..