مجموعة من أجلك ليبيا تقف على أحوال الطلبة الليبيين بمدرسة النجم الساطع بالقاهرة .

القاهرة 07 فبراير 2018 ( وال ) - قامت مجموعة من أجلك ليبيا بزيارة مدرسة النجم الساطع الليبية في القاهرة والتي تديرها الاستاذة الفاضلة زهرة بيزان وتضم بين فصولها العديد من طلاب الأُسر المهجرة والنازحة .

وتم خلال الزيارة التى رافقتهم فيها الدكتورة " هند شوبار " مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق مناقشة العديد من القضايا التى تهم الطلاب والوقوف على الاداء التعليمي بالمدرسة .

وأفادت مصادر بالمجموعة وكالة الانباء الليبية أن هذه الزيارة تأتي في إطار عمل مجموعة من اجلك ليبيا و تأسيساً على نتائج منصات الحوار المجتمعي في منتداه الاول ((منتدي المراة والأمن )) تحت شعار (( أمن المراة ...أمان المجتمع ).

يشار بأن مجموعة من أجلك ليبيا كانت قد التقت سفير ليبيا لدى جمهورية مصر " محمد عبدالعزيز " وناقشت معه أوضاع العائلات الليبية المهجرة بمصر .



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