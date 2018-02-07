تحكيم ليبي لمباراة إياب مصر المقاصة وجينيريشن السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.







طرابلس07 فبراير 2018 (وال)- كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة

القدم (كاف) طاقم تحكيم ليبياً لإدارة مباراة الإياب بين فريقي مصر

المقاصة وجينيريشن السنغالي، المقررة في الـ21 من فبراير الجاري بملعب

القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2018.

ويتكون الطاقم الدولي الليبي المكلف من حكم الوسط " عصام الجنيني "،

والمساعدين " خالد أبو الخير" و" صلاح الشوجي" وحكم رابع "عبد الواحد

هيداوري".

يذكر أن مباراة الذهاب ستقام بالسنغال يوم السبت القادم 10 فبراير

الجاري بملعب الصداقة الدولي.

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