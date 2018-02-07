فريق التحدي الأول لكرة القدم يباشر اليوم الأربعاء أولى تدريباته بمصر.الأربعاء ، 07-02-2018 - 21:38:00


طرابلس 07 فبراير 2018 (وال)- أجرى فريق التحدي الأول لكرة القدم
بمعسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء أولى تدريباته،
تحت إشراف المدرب الوطني " صالح رحيل " استعدادا لملاقاة فريق إدوانا
ستارز الغاني يوم الأحد القادم بملعب بتروسبورت في ذهاب الدور التمهيدي
لدوري أبطال أفريقيا 2018.
وذكر مصدر بنادي التحدي أن اللاعبين " عامر التاورغي " و" فتحي
الطلحي" التحقا اليوم الأربعاء ببعثة الفريق بمصر، واللذين كانا قد شاركا
ضمن صفوف المنتخب الوطني للاعبين المحليين في بطولة أفريقيا التي اختتمت
منافساتها يوم الأحد الماضي بالمغرب.
وكانت بعثة فريق التحدي التي تضم في صفوفها 24 لاعبا قد وصلت العاصمة
المصرية القاهرة مساء أمس الثلاثاء.
...(وال)...

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