تأهل فريقي أبي الأشهر والشط للدور 32 من كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 07 فبراير 2018 (وال)- تأهل فريقا أبي الأشهر والشط إلى الدور

32 من مسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017-2018، بعد فوزهما مساء اليوم

الاثنين ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 .

جاء تأهل فريق أبي الأشهر على حساب فريق المستقبل بنتيجة (2-1) في

المباراة التي جمعتهما بملعب الزاوية، بينما تأهل فريق الشط على حساب

فريق زناته بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعتهما بملعب الأكاديمية

بجنزور.

وتأتي هاتان المباراتان ضمن منافسات فرق المجموعة الثانية التي تضم

أندية الاتحادات الفرعية (مصراتة- طرابلس- المنطقة الغربية- المنطقة

الجنوبية) .

وتأجلت مباراة فريقي الأهلي طرابلس والطموح ضمن منافسات الدور

التمهيدي الثاني للدور الـ64 (المجموعة الثانية)، إلى يوم الأحد القادم

11 فبراير الجاري، بملعب مصراتة الساعة الثالثة مساء، والتي كانت مقررة

اليوم الأربعاء.

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