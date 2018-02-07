وزارة الخارجية تؤكد ترحيل 139 مهاجرا من ليبيا إلى التوجو .الأربعاء ، 07-02-2018 - 19:44:00

وزارة الخارجية تؤكد ترحيل 139 مهاجرا من ليبيا إلى التوجو .طرابلس 07 فبراير 2018 ( وال ) - قال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إن السلطات المختصة رحلت 139 مهاجرا غير شرعي من جمهورية التوجو غربي أفريقيا.
وأكد المكتب الاعلامي ، أن الترحيل جاء في أعقاب اجتماع لسفير دولة التوجو المعتمد لدى ليبيا كوجو أدانوا مع مسؤولي الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني .
وأشار إلى أن كوجو طلب تقديم المساعدة من وزارة الخارجية الليبية في ترحيل مواطنيه، وقد صدرت التعليمات الفورية من قبل وزير الخارجية محمد سيالة بضرورة تقديم كامل الدعم و التسهيلات لإرجاع المهاجرين من جمهورية التوجو إلى بلادهم .


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